Матери мексиканского наркобарона Коротышки разрешили навестить его в тюрьме

Посольство США в Мексике выдало визу Консуэле Лоэра, матери Хоакина Гусмана, бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа». Теперь она сможет навестить сына, который находится в одной из тюрем Нью-Йорка в ожидании приговора суда, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.

По словам Лоэры, визы также получили две сестры Гусмана. Пока неизвестно, когда они смогут поехать в США. В конце февраля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание помочь ближайшим родственникам 62-летнего наркобарона лично встретиться с ним.

Преступник по кличке Коротышка был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало экс-лидера преступного сообщества виновным по всем пунктам обвинения. Оглашение приговора Гусману запланировано на 25 июня. Ему грозит пожизненное заключение.