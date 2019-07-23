Матч «Арсенал» — «Нефтчи» обещает собрать аншлаг

На матче II квалификационного раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и «Нефтчи», который пройдет в российском городе Тула, на трибунах ожидается аншлаг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу «Арсенала», в настоящее время среди покупателей наблюдается активность. Было подчеркнуто, что трибуны во время игры будут заполнены.

Стоимость билетов колеблется в пределах 200 — 700 рублей (5 — 12,5 манатов). В настоящее время в продаже доступно 1683 билетов. Центральный стадион «Арсенала» вмещает 19 241 зрителей.

Отметим, что «Нефтчи» и «Арсенал» сыграют 25 июля. Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.