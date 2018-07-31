«Матч в Баку пройдет для «Карабаха» легче, чем было в Албании»

Бывший форвард агдамского ФК «Карабах» Нидал Ферхатович поделился мнением касательно предстоящего завтра ответного матча «скакунов» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против албанского «Кукеси» в Баку (первая игра – 0:0).

«Карабах» был очень близок к победе в первом матче. Им просто не повезло. Хотя в Албании они сыграли очень хорошо. Думаю, матч в Баку пройдет для «Карабаха» легче, чем было в Албании. В этот раз, полагаю, агдамцы реализуют свои шансы. Уверен, «Карабах» легко победит, если покажет свою игру», — заявил Ферхатович.

Также отметим, что оператор спортивных пари Topaz обнародовал ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Карабахом» и «Кукеси». Коэффициенты выглядят так: «КАРАБАХ» – «КУКЕСИ» (1,20 – 3,95 – 9,90).

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