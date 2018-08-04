Матч «Карабаха» в ЛЧ обслужит шведский арбитр

Стали известны арбитры первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и белорусским БАТЭ. Главным судьей назначен Андрес Экберг, которому будут помогать лайнсмены Мехмет Чулум, Стефан Хальберг, а также четвертый рефери Кристофер Карлссон. Бригада арбитров представляет Швецию.

Отметим, что продолжается продажа билетов на матч. На данный момент распродано 8000 билетов.

Напомним, что игра состоится 7 августа на стадионе им.Тофика Бахрамова, который вмещает до 31 200 зрителей, и начнется в 21:00.

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| 2018-08-04T22:50:19+00:00 5 августа 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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