Матч «Карабаха» в ЛЧ обслужит шведский арбитр

Стали известны арбитры первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и белорусским БАТЭ. Главным судьей назначен Андрес Экберг, которому будут помогать лайнсмены Мехмет Чулум, Стефан Хальберг, а также четвертый рефери Кристофер Карлссон. Бригада арбитров представляет Швецию.

Отметим, что продолжается продажа билетов на матч. На данный момент распродано 8000 билетов.

Напомним, что игра состоится 7 августа на стадионе им.Тофика Бахрамова, который вмещает до 31 200 зрителей, и начнется в 21:00.

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