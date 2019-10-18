Матч «Барселона»-«Реал» официально перенесен

Комитет по проведению соревнований принял решение о переносе матча Ла Лиги «Барселона» — «Реал», изначально назначенного на 26 октября.

Решение о дате проведения матча будет принято в понедельник, 21 октября не позднее 10:00 по местному времени.

Оба клуба до 21 октября должны договориться о новой дате проведения матча. Если стороны не смогут договориться о дате проведения игры, решение примет Комитет по проведению соревнований.

Королевская испанская федерация футбола выступала за проведение матча 18 декабря, Ла Лига предлагала назначить матч на 7 декабря.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.