Мать спасла сына от кремации, заметив слезы на его глазах

В Индии в штате Теленгана чуть не кремировали молодого человека из-за халатности врачей. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, в июне парня госпитализировали из-за жалоб на высокую температуру и рвоту.

Уточняется, что врачи диагностировали у него гепатит. Спустя время молодой человек впал в кому, а через неделю родственникам больного сообщили, что его мозг перестал функционировать.

Во время подготовки к кремации мать парня заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники сразу вызвали врача, который сказал, что сердце парня все еще бьется.

После этого юношу снова доставили в больницу, где он вскоре пришел в себя. На данный момент его выписали из больницы, и он продолжает лечение.