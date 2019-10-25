Мать Элины Гаджиевой надеется на Евросуд

24 октября 2019 года в Сабаильском районном суде Баку завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой.

С.Аббасова была признана виновной и приговорена к 2 годам 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы.

В соответствии с решением суда с 23:00 до 07:00 ей запрещено выходить из дома. Для контроля ей наденут электронный браслет.

Кроме этого, в рамках гражданского иска с экс-директора будет взыскано 18 тысяч манатов в пользу матери Элины Гаджиевой (8500 манат в качестве компенсации за материальный, а 10 тысяч – за моральный ущерб)

Напомним, что 4 апреля 2019 года ученица восьмого класса средней школы №162 Элина Гаджиева покончила с собой, выбросившись из окна третьего этажа.

Мать Элины Гаджиевой Севиль Гусейнова заявила СМИ о том, что считает директора школы №162 Севиндж Аббасову главным виновником в смерти дочери.

Во время рассмотрения уголовного дела в Сабаильском районном суде Баку адвокаты Севиль Гусейновой требовали приговорить Севиндж Аббасову к пяти годам лишения свободы.

В отличие от адвокатов прокуратура оказалась более мягкосердечной и потребовала для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы сроком на 2,6 года.

«Статья 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») Уголовного кодекса Азербайджана подразумевает 5 лет лишения свободы при наличии отягчающих обстоятельств. А они в деле были: суд признал, что причиной смерти Элины Гаджиевой явилось несвоевременное оказание медицинской помощи. А ведь это произошло по вине директора школы Севиндж Аббасовой. Однако, по мнению прокуратуры, в деле не было никаких отягчающих обстоятельств», — сказала # адвокат матери Элины Гаджиевой Севиндж Алиева.

Севиль Гусейнова заявила # , что намерена дойти до Европейского суда для того, чтобы добиться наказания виновника в смерти дочери.

Известный адвокат Мухтар Мустафаев не верит в то, что Евросуд рассмотрит жалобу матери Элины Гаджиевой. «Как правило, Европейский суд берет на рассмотрение дела, по которым не было проведено никакого расследования и не было принято судебного решения. А в данном случае расследование было проведено. Также было вынесено судебное решение. Так что я считаю данное дело бесперспективным», — сказал адвокат.

«Действительно в большинстве случаев Европейский суд берет на рассмотрение дела, по которым не было проведено никакого расследования и не было принято судебного решения», — считает коллега Мухтара Мустафаева адвокат Фуад Агаев.

Однако, по мнению Ф.Агаева, Европейский суд может взять на рассмотрение жалобу матери Элины Гаджиевой. «В данном случае очень многое зависит от деталей этого дела и от того, как адвокаты Севиль Гусейновой сформулируют свою жалобу», — сказал Фуад Агаев.