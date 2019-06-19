Массовые обыски по финансированию ИГ прошли в России

В некоторых регионах России проводятся массовые обыски, связанные с делом о финансировании ИГ и терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Розыскные мероприятия уже проведены на территории Москвы и ее области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Астраханской области и Республики Дагестан.

По итогам розысков в столице были задержаны двое подозреваемых в пособничестве терроризму. Им собираются избрать меру наказания и проверят причастность к другим преступлениям.

В обысках участвуют такие службы ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.