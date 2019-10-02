Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «The Guardian», 52-летний итальянский специалист уже начал изучать английский язык, так что может возглавить манкунианцев в том случае, если будет уволен с этой должности Уле-Гуннар Сульшер.

Последний раз наставник возглавлял «бьянконери» — с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ювентус» пять раз выиграл чемпионат Италии, а также четыре раза Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

| 2019-10-02T12:37:44+00:00 2 октября 2019, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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