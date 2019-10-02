Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «The Guardian», 52-летний итальянский специалист уже начал изучать английский язык, так что может возглавить манкунианцев в том случае, если будет уволен с этой должности Уле-Гуннар Сульшер.

Последний раз наставник возглавлял «бьянконери» — с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ювентус» пять раз выиграл чемпионат Италии, а также четыре раза Кубок страны и пять раз — Суперкубок.