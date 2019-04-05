Массимилиано Аллегри: Криштиану – получше. Хороший знак за пять дней до матча с «Аяксом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем с «Миланом».

«Криштиану, кажется, получше. Хороший знак за пять дней до матча с «Аяксом». Манджукич, Дибала и Спинаццола могут играть. Сами Хедире еще нужно пройти осмотр, Дуглас Коста должен восстановиться к «Аяксу», Куадрадо – к СПАЛ.

Касерес пропустит три недели, состояние Перина нужно оценивать, как со дня на день, но завтра он не сыграет. Кьеллини, возможно, отдохнет завтра. С Алексом Сандро все в порядке, как и со Спинаццолой. Рад за Леонардо, мы боялись из-за его травмы колена, но, к счастью, все хорошо», – сказал Аллегри.