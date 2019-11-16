Масштабный сбой в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру, столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на субботу, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 03:24 в субботу. Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Мексики, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши и Украины.

По данным Downdetector, около 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 27% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, 14% сообщают о полном отключении социальной сети.

| 2019-11-16T14:50:43+00:00 16 ноября 2019, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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