Масштабный пожар в одесском отеле: восемь погибших

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Предварительно погибло восемь человек и пострадало 10 человек «, — отметили в пресс-службе, передает korrespondent.net.

Отмечается, что пожар возник в 01:34 на втором этаже гостиницы, расположенной по улице Водопроводная,1. Огонь охватил площадь около 1 000 м. кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать — в 4:32.

В ГСЧС обещали позже провести брифинг по ситуации в одесском отеле и сообщить детали трагедии.