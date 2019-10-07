Маски надеты – забрала опущены

Ситуация с протестными выступлениями в Гонконге приобретает характер какой-то странноватой цикличности. Кажется, что демонстранты, что власти автономии одинаково цепляются за любой повод, чтобы заявить о взаимном недовольстве, и каждый раз это оканчивается новыми уличными столкновениями.

Вот еще одно подтверждение — в пятницу, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении, администрация Гонконга объявила о запрете на сокрытие лица на демонстрациях. За нарушение запрета грозит один год тюремного заключения. И это тут же привело к новой вспышке насилия. Через несколько часов после объявления о решении правительства на улицы бунтующего уже четвертый месяц города хлынули демонстранты в масках. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, погромами банков и поджогами станций метро, из-за которых метрополитен на один день прекратил свою работу.

В субботу глава городской администрации Кэрри Лам выступила с осуждением действий радикальных демонстрантов. Пятничные погромы «наполовину парализовали Гонконг», «горожане живут в страхе», заявила она, добавив, что «правительство полно решимости положить конец насилию».

Эти посулы напряжение отнюдь не сняли. Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в воскресенье, несмотря на проливной дождь. И, конечно, в масках. Антиправительственные акции быстро переросли в беспорядки. Протестующие строили баррикады, блокировали движение, выкрикивая «Восстание Гонконга» и «Вместе с Гонконгом» на кантонском диалекте китайского языка и по-английски. Они также пытались громить здания компаний, связанных с материковым Китаем.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Полицейские также срывали маски с лиц задержанных. Многие получили травмы. Сколько именно человек были задержаны пока не ясно.

Все большая радикализация протестных акций, сопровождающихся актами вандализма, может свидетельствовать о том, что мирного решения в нынешнем кризисе ждать не стоит. А значит, допустимо и предположение, что в ближайшем будущем Гонконг ждет силовое подавление протестов.

Разговоры о том, что власти Гонконга вот-вот задействуют постановление о чрезвычайном регулировании (оно в том числе запрещает ношение масок), принятое еще в далеком 1922 году и применявшееся с тех пор лишь однажды — в 1967 году для подавления волнений, ходят с конца августа. Но до последнего времени, очевидно, у властей — как местных, так и материковых — еще были ожидания, что демонстрации постепенно сойдут на нет сами собой. Сохранятся ли они после минувшего уик-энда — вопрос.

При этом, разгул насилия с обеих сторон уже начинает не лучшим образом сказываться на экономике этого традиционно процветающего региона. За несколько месяцев протестов экономика специального административного района потеряла миллиарды долларов. По оценке Goldman Sachs, нынешним летом в один только Сингапур были переведены от $3 до $4 млрд, ранее находившиеся на счетах гонконгских банков.

Еще один сигнал — обеспеченные горожане уже подумывают о переезде на Запад. Сразу несколько миллионеров из Гонконга попытались переехать в Ирландию на фоне политических волнений в городе, сообщает Bloomberg.

За последние восемь недель около 100 человек попытались получить вид на жительство в Ирландии по программе помощи иммигрантам, действующей для состоятельных азиатов.

При этом, до начала протестов программой воспользовались всего-то менее 10 человек. А ведь для того, чтобы получить право на проживание в Ирландии, заявители должны инвестировать в страну не менее 1 миллиона евро.

Богатые, как правило, информированы лучше бедных. И уж если они начинают уезжать — это что-то да значит. Возможно, это признак того, что либо волнения в Гонконге будут длиться еще очень долго, либо Пекин готовится раздавить автономию, и тогда состоятельные горожане рискуют потерять вообще все. Ни один из вариантов утешительным не назовешь.