Маск: SpaceX могло бы и не существовать, если бы не высадка человека на Луну

Компании SpaceX могло бы и не существовать, если бы спускаемый аппарат корабля «Аполлон-11» не совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. Об этом заявил глава компании Илон Маск в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье, передает ТАСС.

Предприниматель при этом отметил, что он родился через два года после высадки человека на спутник Земли. «Посадка на Луну была, пожалуй, самым вдохновляющим событием в истории. Оно, безусловно, вдохновило и меня. Я не уверен, что SpaceX существовал бы, если бы не «Аполлон-11», — подчеркнул 48-летний Маск.

Он признался, что долгое время был уверен, что США «построят свою базу на Луне и отправят людей на Марс». «И вот сейчас 2019 год, у США в общем-то пока нет возможности отправлять людей даже на низкую околоземную орбиту», — отметил глава SpaceX, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию. При этом он указал, что эта проблема будет решена с помощью корабля компании Crew Dragon примерно через шесть месяцев.

Он был запущен в автоматическом режиме к Международной космической станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день. Старт с экипажем запланирован на осень 2019 года.

После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями «Союз». В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.