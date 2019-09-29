Маск показал корабль для колонизации Марса

Основатель американской компании Space X Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Презентация транслировалась онлайн в официальном Twitter-аккаунте компании.

Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

| 2019-09-29T17:05:15+00:00 29 сентября 2019, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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