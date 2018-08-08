Маск планирует выкупить Tesla

Акции компании Tesla подскочили почти на 8% до уровня $370 после сообщения Илона Маска в Twitter о том, что он может превратить Tesla в частную компанию.

Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций компании при их биржевой стоимости в $420. При этом подчеркнул, что финансирование для этого обеспечено. Это может стоить ему порядка $85 млрд.

Затем основатель Tesla уточнил, что в случае если компания станет частной, не думает о контрольной доле сам и не ожидает, что ее приобретет кто-то из акционеров.

«При любом сценарии продавать акции не намерен», — сообщил Маск.

Основатель и глава производителя электрокаров в настоящий момент владеет более 20% акций компании.

Ранее во вторник Financial Times сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, аккумулировал долю в Tesla в размере от 3 до 5% на сумму около $2 млрд.

При этом на прошлой неделе автоконцерн опубликовал квартальный отчет, данные которого почти в два раза лучше по всем показателям, чем данные за тот же период прошлого года.

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