Маск обязался не разглашать важные сведения о Tesla без письменного разрешения

Суд в Нью-Йорке одобрил соглашение, заключенное между американским предпринимателем Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому миллиардер обязался не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы возглавляемой им компании Tesla. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Претензии регулирующего органа к Маску касались сделанного предпринимателем в августе 2018 года в Twitter заявления о наличии у него достаточных средств для выкупа акций Tesla. Позднее бизнесмен отказался от планов выкупа ценных бумаг. В комиссии сочли, что Маск своим заявлением ввел акционеров в заблуждение, и подали на него в суд, требуя отстранить от руководства компанией.

Маск впоследствии пообещал не публиковать важные данные без согласования, а также обязался выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров при сохранении поста гендиректора Tesla.