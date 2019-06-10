Мартин Дубравка: Венгры превосходно победили Азербайджан

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка поделился своими ожиданиями от предстоящего завтра матча отборочного этапа ЕВРО-2020 против Азербайджана в Баку.

«Конечно, мы все вместе смотрели матч Азербайджан – Венгрия (1:3) по телевизору. Венгры показал нам, как это сделать. Один из вариантов – это «стандарты». У нас есть некоторые варианты, которые мы изучили. Думаю, что некоторые из них нам пригодятся. Прежде всего, нам нужно провести акклиматизацию, нас ждет жаркая погода. Но у нас есть два дня, времени достаточно, и я твердо верю, что все будет хорошо. Конечно, мы все надеемся вернуться домой с улыбкой на лице. Мы сделаем все возможное для этого.

Полет в Баку был довольно быстрым, мы уже здесь, и мы можем спокойно подготовиться к игре. Я играл в футбол в самолете, играл в некоторые игры, смотрел хорватов с Уэльсом, а затем поединок Азербайджан – Венгрия. Этот матч стал для нас поучительным. Венгры победили превосходно. Я не претендую на то, что мы должны доминировать весь матч, но мы должны держать мяч и не позволять создавать моменты со «стандартов», — заявил Дубравка. (Sport SME)