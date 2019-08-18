Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

«Еще большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек», — сказал журналистам представитель организаторов Джимми Шам.

Сегодня оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал очередную массовую демонстрацию. Кроме того, планировалось провести марш, но полиция запретила его, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность.

Тем не менее сотни тысяч человек, собравшиеся в парке Виктория, вышли на улицы города. В частности, они окружили комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство: выкрикивали оскорбления в адрес полиции, светили лазерами в сторону здания, стучали зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимали. До сих пор у комплекса остается большая группа протестующих.