Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

В антиправительственной демонстрации в Гонконге приняли участие более 1,7 миллиона человек, заявили организаторы акции, передает РИА Новости.
«Еще большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек», — сказал журналистам представитель организаторов Джимми Шам.
Сегодня оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал очередную массовую демонстрацию. Кроме того, планировалось провести марш, но полиция запретила его, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность.
Тем не менее сотни тысяч человек, собравшиеся в парке Виктория, вышли на улицы города. В частности, они окружили комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство: выкрикивали оскорбления в адрес полиции, светили лазерами в сторону здания, стучали зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимали. До сих пор у комплекса остается большая группа протестующих.
Это не первая протестная акция такого масштаба: например, 16 июня демонстрацию вышли около двух миллионов человек. Всего в Гонконге живет около семи с половиной миллионов человек.
| 2019-08-18T21:52:28+00:00 18 августа 2019, 22:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss