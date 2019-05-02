Марш от телевизора!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала инструкции по физической активности для детей до пяти лет. По данным учреждения, дети в этом возрасте должны проводить не более 60 минут перед экранами телевизоров, компьютеров и других гаджетов. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

По словам сотрудницы ВОЗ доктора Фионы Булл, у ребенка улучшится физическое и психическое здоровье, если сократить время, которое он бы проводил сидя. Также она добавила, что в позднем возрасте это поможет предотвратить развитие ожирения и все связанные с ним заболевания, передает Fedpress.

В связи с этим ВОЗ опубликовала новые рекомендации для родителей детей в возрасте до 5 лет. При их соблюдении можно обеспечить нормальное развитие ребенка.

Все рекомендации поделены на несколько групп. Для детей младше одного года, для детей в возрасте одного-двух, а также трех-четырех лет.

ВОЗ считает, что дети младше года должны не менее получаса в день двигаться ползком, не должны ограничиваться в движениях, а также не должны проводить время перед гаджетами.

Дети в возрасте одного-двух лет должны двигаться не менее трех часов в сутки и чем больше, тем лучше, а гаджетами пользоваться вовсе запрещено.

Детям в возрасте трех-четырех лет нужно проводить минимум три часа в сутки в состоянии физической активности, а чем это время больше, тем лучше, при этом нужно как минимум час уделять занятиям с повышенной физической нагрузкой. Гаджетами им разрешено пользоваться не более часа в сутки.

ВОЗ считает важнейшей задачей увеличение физической активности у детей именно благодаря снижению времени от сидения перед гаджетами. Однако не стоит ограничивать время ребенка, который проводит время за книгой или настольными играми. По их мнению, эти занятия очень важны для правильного развития ребенка.

Учитывая, что в последнее время вопрос о здоровье детей стоит достаточно остро и все чаще у детей встречаются разные болезни (слава Богу, 90% из них далеко не смертельны), в том числе и ожирение, сидение перед телевизором должно бы беспокоить родителей.

В 1998 году одна из ведущих ученых Англии Селия Вард опубликовала результаты своих исследований о влиянии телевидения на воспитание детей. Она установила, что если родители надеялись на электронные средства как на нянь, то в 20% исследуемых детей в возрасте 9 месяцев наблюдалась задержка развития. Если дети продолжали смотреть телевизор и слушать приемники и пластинки, то у большинства из них в трехлетнем возрасте наблюдалась задержка развития на один год (речь двухлетнего ребенка, отклонение в моторном и сенсорном развитии). Но, если родители изымали электронную технику в пользу непосредственного общения с ребенком, когда он был в 9-месячном возрасте, то через 4 месяца наблюдалось соответствие нормальному уровню развития всех функций ребенка.

Психологи установили, что лучше, чтобы ребенок до 4 лет (основной период созревания структур мозга) не смотрел телевизор вообще.

Педиатр Марьям Алиева говорит, что негативное влияние телевизора безусловно есть. «Нельзя позволять, чтобы телевизор был основным источником получения информации о мире и о взаимодействии с окружающими для детей раннего возраста. То же самое с гаджетами. Когда ребенок начинает получать нефильтрованную информацию из посторонних источников, будь то телевизор или интернет, у него нарушается восприятие в том числе и авторитета родителей. Но, это психологическая сторона. Вред для здоровья все эти источники также имеют. Сидя перед телевизором ребенок теряет контроль над употребляемой пищей. Помимо того, теряя связь между реальностью и фантазией, что дети видят в мультфильмах, они испытывают стресс, что может сказаться на сне ребенка. К сожалению, еще один важный фактор, это ожирение, которому подвергаются дети, которые проводят много времени перед компьютером или телевизором. А ожирение является бичом здоровья и здорового образа жизни в современном мире. Активность современных детей, которых родители оставляют один на один с экраном, намного ниже, чем у детей 7-10 лет назад. К сожалению, порой работающие или занятые родители пускают все на самотек и не контролируют количества времени, которое малыш проводит за просмотром того или иного контента. Опять-таки, это снижает способность родителей оказывать влияние на поведение и мировосприятия детей реальности. Постоянно включенный телевизор доставляет множество визуальных и аудио сигналов, утомляя нервную систему даже взрослого человека. Малыша такая нагрузка может привести к хронической усталости», — говорит медик.

Психолог Афаг Амирли говорит, что регламент должен быть установлен обязательно. «Жизнь ребенка обязательно должна строиться на определенном режиме. Это помогает как родителям, так и самим детям. Когда ребенок точно знает, в какое время ему позволительно отдыхать, а в какое заниматься уроками, гулять на воздухе и играть с друзьями, он уже осознает определенную ответственность. А бесконтрольно проведенное перед телевизором или планшетом время негативно влияет на психологическое состояние ребенка. Заметьте, в последнее время даже те дети, у которых нет никаких заболеваний или отсталости, разговаривать начинают позже, речь строится поздно. Иногда абсолютно здоровые дети не могут построить предложений в 2 и даже в 3 года. Исследования показывают, что одной и даже первой из причин является раннее использование гаджетов. Ребенок еще не научился правильно держать игрушку, играть в какие-то развивающие игры, а родитель уже дает ему в руки телефон или планшет. К сожалению, мы наблюдаем такую тенденцию. Это плохо хотя бы тем, что ребенок наблюдает одностороннее общение. То есть, он не входит в контакт с родителями или другими детьми, как это должно быть, а видят диалоги персонажей мультфильмов или детских передач. В этом случае ребенок не идентифицируют себя как участники, а воспринимают себя сторонним наблюдателем. А для развития речи необходимо активное общение, в котором ребенок принимает участие. Многочасовое времяпрепровождение за телефоном или телевизором становиться причиной задержки развития речи. Помимо того, мышление ребенка, его воображение, память и внимание — все это рассеянно при постоянном длительном просмотре передач или мультфильмов. Хотя, возраст до 5-6 лет предполагает ускоренное развитие. Если же в этот период ребенок остается в стороне от процессов, способных развивать вышеназванные способности, то ребенок может отставать в развитии в общем. Если же оставить в сторону интеллектуальные процессы, необходимо акцентировать эмоциональную сторону личностного развития малыша. Вы посмотрите, как дети, которые длительно время проводят перед экраном телевизора или планшета, реагируют на попытку родителей отнять или выключить горячо любимый гаджет. В ребенке просыпается агрессия, злость. Если оставить такого ребенка на время без доступа к телевизору или интернету, он просто напросто не способен найти себе другого занятия. А это уже зависимость. В идеале, ребенок должен играть, общаться, наслаждаться компанией родных, друзей, сверстников. И, когда я говорю об играх, я имею в виду живые игры, а не виртуальные или мобильные. Для того, чтобы развить практическое визуальное мышление, необходима реальность. Если ребенок сам принимает участие в построении пирамиды или строит что-то из кубиков своими руками, у него формируется какое-либо умение. А делая все это виртуально, в мобильных играх, он не только теряет интерес к реальным процессам, но и не приобретает способность делать что-либо».

По словам психолога, ребенку необходимо разграничить то, от чего он получает удовольствие в реальной жизни. «Это должны быть прогулки, красота природы, взаимодействие с родными, какая-то интересная деятельность… Зависимость от телефона или телевизора формируется именно при отсутствии регламента — временного отрезка, который ребенок может провести в пассивном общении. К сожалению, дети и даже взрослые, у которых зависимость от гаджетов, неспособны наслаждаться реальной жизнью. В таком случае человек подвержен депрессии», — отметила А.Амирли.

Нередко молодых родителей, которые ждут малышей из детского сада или школы можно застать за бурным обсуждением каких-то высоких (как кажется издали) тем. Если подойти поближе, можно услышать имена персонажей азербайджанских, турецких, бразильских сериалов. Что ж, здесь уже можно понять, откуда растут ноги интереса ребенка к телевизору или интернету. Ребенок — зеркало семьи. Да, общество и круг общения достаточно сильно влияют на развитие ребенка. Но, малыш до 5 лет окружен как раз таки членами своей семьи. Наверное поэтому нужно быть тем, кем ты хочешь видеть своего ребенка. Сомневаюсь, что кто-то из родителей хочет видеть своего малыша зависимым от гаджетов. Может стоит уменьшить время проведенное за наблюдением перипетий личной жизни какой-то Хандэ и наконец заняться реальной жизнью своего ребенка здесь и сейчас. Пока не стало поздно.