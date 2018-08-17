Марш матерей

«Сотни россиян, несмотря на грозу и возможный арест, приняли участие в несанкционированном митинге против вызвавшего острую реакцию тюремного заключения группы молодых анархистов», — пишет Independent.

«Анархисты, называвшие себя «Новое величие», согласно обвинениям, замышляли насильственное ниспровержение российской системы. Но подробности дела неясны», — говорится в статье.

«На встречах в McDonald’s группа, предположительно, решила провести революцию через соцсети и распространение листовок. Полиция арестовала 10 членов группы в марте», — пишет издание.

«Митинг в Новопушкинском сквере в центре Москвы был назван «Маршем матерей». Съежившись под зонтами, протестующие — в основном женщины — несли игрушки своих сыновей и дочерей», — сообщает автор статьи Оливер Кэрролл.

«Это тигренок моего сына, — говорит 40-летняя Екатерина Милановская. — Мы купили его на его первый Новый год. Сейчас ему 14, он смелый и счастливый. Но легко представить себе, что его втянут в какую-нибудь мелкую крамолу и арестуют. Именно это и делают власти. Они хотят запугать таких людей, как я, чтобы мы не разрешали детям протестовать».

Журналистка Анна Наринская, одна из организаторов протеста, сказала Independent, что у митинга две цели: привлечь внимание к «несправедливости» этого дела и потребовать отпустить двух самых младших членов группы, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Анна Павликова, которой исполнилось 18, частично потеряла слух, а у 19-летней Марии Дубовик опухоль. Обе также страдают от панических атак.

Членов группы обвиняют в том, что они обучались пользоваться оружием. Однако главные источники этой информации — сотрудники служб безопасности, внедрившиеся в их сеть. По крайней мере, один из них играл важную роль в управлении деятельностью группы, отмечает издание.

Об этом сообщает İnopressa.

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