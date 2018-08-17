Марш логгерхедов к морю

Морские головастые черепахи (логгерхеды) вылупились из яиц на побережье недалеко от деревни Чыралы в районе Кемер турецкой провинции Анталья. За тем, как маленькие черепашки пытаются добраться до воды, следили губернатор Антальи Мунир Каралоглу и множество туристов. Как сообщил Каралоглу журналистам, морские головастые черепахи в мае откладывают яйца на побережье Антальи протяженностью 650 километров. Маленькие черепашки вылупляются из яиц уже в августе. Губернатор подчеркнул, что морские головастые черепахи включены в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Каралоглу также отметил важное значение охраны мест обитания головастых морских черепах для роста их популяции.

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