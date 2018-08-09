Марокканский Суперкубок Испании

Традиционные два матча за суперкубок не умещались в календаре, и испанская федерация приняла новаторское решение о выносе суперкубка страны за пределы Испании и заменила его одним матчем в Марокко. Вокруг еще не состоявшегося матча больше вопросов, нежели ответов.

Еще в мае стало очевидно, что «Севилья» и «Барселона» не смогут найти две оптимальные даты для матчей Суперкубка. Виноваты планы обеих команд.

«Барселона» к тому времени подтвердила участие в International Champions Cup: 5 августа в Калифорнии матч против «Милана». «Севилья» заняла 7-е место и угодила во второй раунд квалификации Лиги Европы (даты матчей после жеребьевки – 26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа).

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сразу сказал, что не позволит нарушать календарь чемпионата, который стартует 18 августа.

Как ни странно, но у проблемы было простейшее решение, правда выглядело оно ну уж слишком утопически: «Севилья» должна была проиграть во втором раунде квалификации.

Тогда босс федерации Луис Рубиалес рискнул, опять. По-видимому, ему не хватило увольнения Холена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за два дня до начала ЧМ-2018, он вошел во вкус и решил провернуть самую настоящую революцию в Суперкубке: теперь он будет проводиться одним матчем, а не двумя.

Рубиалес хотел заодно реформировать и кубок, но Ла Лига вежливо сообщила: Суперкубок – ладно, а права на трансляции Кубка в новом сезоне уже распределены, ссориться с Ла Лигой и Тебасом Рубиалес не захотел, значит, не в этот раз.

Марокко вместо Севильи

Итальянцы рубились за Суперкубок в Китае и Катаре; французы – в Китае, испанцы тоже захотели за границу.

«Мы думаем о проведении уникального Суперкубка. В течение дня ждем ответа от клубов, которым разосланы документы. Они должны проанализировать ситуацию. Но мы предупреждаем, что в случае отрицательного ответа найти две оптимальные даты проблематично», – заявлял Рубиалес в начале июля.

Тогда президент промолчал о месте проведения Суперкубка. Назывались разные места: Мадрид, Валенсия и Бильбао. А «Севилья» вовсе предложила сыграть на домашнем «Писхуане».

Федерация должна зарабатывать сама, а не ждать контрактов от партнеров и спонсоров. Кстати, с этим у Рубиалеса возникли проблемы: большинство соглашений подходят к концу, и не со всеми спонсорами есть предварительные договоренности.

В итоге выбрали марокканский Танжер. Это логично: во-первых, у примеры очень большая аудитория в Северной Африке, во-вторых, лететь туда не очень долго.

Протест «Севильи»

Когда федерация отказалась проводить матч на «Писхуане», президент «Севильи» Хосе Кастро разгневался и отозвал свое согласие на новый формат турнира: «Мы не согласны с решением федерации и требуем проведения матчей 5 и 12 августа».

Затем Кастро пришлось согласиться: «Мы примем участие в матче, так как это наша обязанность, мы завоевали право сыграть в Суперкубке Испании. Это шанс выиграть титул. Однако повторю еще раз: мы не согласны с таким форматом».

Кастро провел долгую встречу с Рубиалесом, но после нее они, кажется, поссорились окончательно. «Севилья» надеялась, что проводить матч за пределами Испании запретят ФИФА и УЕФА, но ничего не вышло.

Затянутые разбирательства вокруг Суперкубка «Севилью» не остановили. Клуб продолжил реализовывать абонементы на новый сезон – продано почти 40 тысяч. Правда, они различаются по категориям. Было специальное предложение «Только лига», но многие фанаты приобрели полные абонементы, в которые входит и одна суперкубковая игра. В итоге «Севилья» решила выплатить таким болельщикам компенсацию. Но далеко ни все фанаты остались довольны таким решением, и среди них Biris Norte.

В заявлении ультрас основные претензии адресованы Рубиалесу и федерации, которые определили место проведения всего за несколько недель до матча. В соцсетях они же запустили хештег #NoALaSupercopaEnTánger (Нет Суперкубку в Танжере).

Клубам заплатят

Федерация и принимающая сторона в свою очередь делают все возможное чтоб минимализировать уровень напряженности в преддверии встречи. «Барселона» и «Севилья» получат по миллиону евро, по 6 тысяч билетов и полное покрытие расходов на поездку в Марокко.

Болельщики «Севильи» заявили, что «такие подачки не изменят их решение», а Кастро такое предложение вовсе не понравилось.

Главные аргументы Рубиалеса в пользу Танжера – удобная логистика, хорошая погода, опыт проведения матчей испанских команд и новый стадион. Хотя периодически испанские медиа пишут, что на стадионе отключают коммуникации за долги на сутки и более.

Билеты стоят от 33 евро, а сама федерация с трудом нашла вещателей. Крупные игроки – Telefónica и Mediapro – отказались от трансляции из-за высокой технической сложности и финансовой невыгодности. Тендер, где не было конкурентов, выиграла медиакомпания RTVE.

Очевидно, что федерация заработает на продаже медиаправ меньше запланированного, но все доходы от продажи билетов (примерно 30 тысяч) достанутся ей.

Итог — Рубиалесу пришлось рисковать, и он пошел на откровенную авантюру, если и эта затея после фиаско с Лопетеги не поможет ему реабилитироваться в глазах футбольной общественности, думаю ему придётся искать себе новую работу

Матч за Суперкубок Испании пройдет в Танжере на стадионе «Гранд Стад де Танжер» («Stade Ibn Batouta») 12 августа. Начало – в 00:00 по Баку.

16 просмотров