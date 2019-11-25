Марк Эспер просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

«К сожалению, в итоге я решил, что министр Спенсер больше не располагает моим доверием, чтобы оставаться в должности, — цитирует Эспера издание. — Я желаю Ричарду [всего] хорошего».

Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.

Эспер запросил отставки Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

Эсперу и главе Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли стало известно о предложении Спенсера в пятницу, когда они говорили с Трампом. Шеф Пентагона уже предложил президенту на должность министра контр-адмирала ВМС в отставке, нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.