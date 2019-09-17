Мария Стадник пробилась в полуфинал и завоевала лицензию на Олимпиаду

Азербайджанский борец Мария Стадник (50 кг) завоевала лицензию на летние Олимпийские игры «Токио-2020», сообщает во вторник Trend.

Она пробилась в полуфинал в чемпионате мира по борьбе, проводимом в Нур-Султане.

В ¼ финала Стадник одержала победу над россиянкой Екатериной Полищук, обеспечив себе место в первой «шестерке», и выполнив норму лицензии.

Напомним, что Мария Стадник в классификационном туре встретилась с Мерси Генезис (Нигерия), одержав досрочную победу со счетом 10:0.

Следующей соперницей титулованной азербайджанской спортсменки стала Сима Сима (Индия). Встреча с ней завершилась со счетом 9:2 в пользу Стадник

| 2019-09-17T12:54:35+00:00 17 сентября 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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