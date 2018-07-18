Мария Бутина предстанет перед федеральным судом

Сегодня 29-летняя Бутина предстанет перед судом в Вашингтоне по обвинениям в работе в качестве иностранного агента, представляющего новое поколение российских оперативников, пытающихся закрепиться в США. Ее адвокат настаивает, что девушка не сделала ничего плохого.

«Это психопатия. Охота на ведьм», – цитирует слова ее отца Валерия Бутина барнаульское издание «Алтапресс».

Обвинение настаивает, что Бутина использовала свои усилия в поддержку права на оружия для проникновения в Национальную стрелковую ассоциацию и Республиканскую партию, как во время президентской кампании 2016 года, так и после избрания Дональда Трампа.

Прокуратура ссылается на обширные переписки в «Твиттере» и другие беседы между Бутиной и высокопоставленным российским чиновником о ее деятельности в США.

Предположительно, речь идет о заместителе председателя Центрального банка России Александре Торшине, который с апреля находится под действием американских санкций. Ни сам Торшин, ни ЦБ комментариев по поводу ареста Бутиной не дают.

Российские государственные телеканалы называют Бутину «идеальной жертвой».

Российское посольство в Вашингтоне заявляет, что у Бутиной после ареста не было возможности встретиться с представителями консульства.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы в качестве незарегистрированного агента российского правительства и подозревают в сборе разведывательной информации об американских официальных лицах и политических организациях, а также в попытках установить негласные каналы связи для Кремля.

Ее адвокат Роберт Дрисколл называет обвинения «преувеличенными» и утверждает, что прокуратура пытается приписать криминальный характер обычному налаживанию связей и знакомств. По словам Дрисколла, Бутина не является агентом Российской Федерации, а в США находится по студенческой визе: девушка заканчивает магистерскую программу в сфере международных отношений в Американском университете в Вашингтоне.

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