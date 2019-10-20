Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Заявление политик сделала в эфире канала RCI.

Ле Пен раскритиковала ЕС за отсутствие предложений и действий по этому вопросу. По мнению политика, военная операция Анкары нарушает условия членства в НАТО, поэтому возможным ответом на турецкую агрессию могло бы стать исключение страны из альянса.

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере Сирии. Согласно договоренностям, турецкие военные прекратили огонь на 120 часов. В течение этого времени территорию пограничной зоны безопасности, которую создает Анкара, должны покинуть курдские формирования (aif.ru)

| 2019-10-20T21:02:06+00:00 20 октября 2019, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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