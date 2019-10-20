Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО

После того, как Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, ряд стран НАТО, включая Францию, Германию, Норвегию и Испанию, приостановили поставку оружия в Турцию. В Евросоюзе приняли решение о координации политики по поставкам вооружения Анкаре, при этом учитывалась позиция ряда стран, уже прекративших выдачу лицензий и продажу оружия. Однако ввести оружейное эмбарго невозможно из-за членства Турции в НАТО, что накладывает на страны ЕС, также состоящие в Североатлантическом альянсе, определенные обязательства.