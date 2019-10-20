Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Заявление политик сделала в эфире канала RCI.
Ле Пен раскритиковала ЕС за отсутствие предложений и действий по этому вопросу. По мнению политика, военная операция Анкары нарушает условия членства в НАТО, поэтому возможным ответом на турецкую агрессию могло бы стать исключение страны из альянса.
Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере Сирии. Согласно договоренностям, турецкие военные прекратили огонь на 120 часов. В течение этого времени территорию пограничной зоны безопасности, которую создает Анкара, должны покинуть курдские формирования (aif.ru)