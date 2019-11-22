Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима»

Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram.

Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством «Химнасии».

«Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: «Диего, вернись». Вперед волки (прозвище фанатов клуба — прим. ТАСС), вперед «Химнасия», — написал Марадона.

«Химнасия и Эсгрима» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнюю строчку в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб «Химнасия и Эсгрима» является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.(ТАСС)