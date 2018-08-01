Марадона: У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо»

Глава правления брестского «Динамо» (Беларусь) Диего Марадона заявил, что готов тратить деньги на покупку новых футболистов в команду.

«Я должен видеть, как футболисты принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо».

«Динамо» хочет выступать в Лиге чемпионов, и это меня заинтересовало больше всего. Они предложили мне трехлетний контракт, от которого я не мог отказаться», — заявил Марадона.

В нынешнем сезоне брестское «Динамо» после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место. От лидирующего БАТЭ столичная команда отстает на 18 очков.

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| 2018-08-01T14:54:32+00:00 1 августа 2018, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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