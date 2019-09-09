Марадона рассказал о тренировках с Месси

Чемпион мира по футболу 1986 года, а ныне главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона рассказал о том, как в бытность наставника Аргентины тренировал штрафные вместе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Марадона поделился секретом с Месси, и с тех пор тот не промахивается со штрафных.

«Он спросил меня, как мне удавалось забивать в таких ситуациях. Я сказал: «Тебе нужно просто бить в центр мяча.». Тогда он ответил: «Но я бью по центру, и мяч летит все равно летит в разные стороны». Я сказал: «Не волнуйся, у тебя получится». И теперь Месси вообще не промахивается со штрафных», — сказал Марадона.(Газета.ру)