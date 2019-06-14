Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Как передает ТАСС, об этом сообщил его адвокат Матиас Морла в Twitter.

Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе мексиканском дивизионе, в сезоне-2018/19. Под его руководством команда добиралась до финалов Апертуры и Клаусуры (название двух стадий чемпионата Мексики — прим. ТАСС). Оба раза «Дорадос» уступал «Атлетико Сан-Луис» в двухматчевых противостояниях.

«Диего Марадона решил прекратить работу главным тренером «Дорадос». Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции — на плече и на колене», — сообщил адвокат.

Мексиканский клуб подтвердил уход 58-летнего специалиста. Руководство поблагодарило Марадону за работу и пожелало здоровья. «Вместе мы удивили мир и показали, что футбол — это страсть и сердце. Спасибо за все, скоро увидимся, босс», — сказано в сообщении.