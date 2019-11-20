Марадона покинул пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима»

Диего Марадона покинул пост главного тренера аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Об этом заявил президент клуба Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red, его слова приводит аргентинское издание Ole.

Контракт с Марадоной был рассчитан до конца текущего сезона. По информации Ole, в услугах 59-летнего Марадоны заинтересованы аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Годой Крус».

«Марадона больше не является главным тренером клуба, — сказал Пеллегрино. — Его помощники Себастьян Мендес и Адриан Гонсалес также покидают клуб».

«Химнасия и Эсгрима» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона 5 сентября возглавил клуб, когда тот занимал последнее, 24-е место в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб «Химнасия и Эсгрима» является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.(ТАСС)