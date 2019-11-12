Марадона поддержал ушедшего в отставку президента Боливии

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал Эво Моралеса, ушедшего в отставку с поста президента Боливии, передает «Спорт-Экспресс».

«Сожалею, что в Боливии был организован переворот. Сочувствую боливийскому народу и Моралесу, хорошему человеку, который всегда работал для простых граждан», — написал Марадона в Instagram.

20 октября в Боливии началась акция протестов из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес принял решение покинуть пост лидера страны.