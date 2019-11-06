Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что не понимает, с чего его дочь Джаннина решила сообщить о его плохом душевном состоянии. Ранее 30-летняя девушка написала, что Диего умирает «изнутри», хотя его показатели здоровья в норме. Она сравнила его со львом в зоопарке, которого «накачали таблетками», чтобы посетители могли зайти в клетку и обнять его.

— Я вовсе не умираю. И я хорошо сплю, потому что работаю. Когда ты становишься старше, люди больше беспокоятся не о твоих делах, а о том, что останется после тебя. И я хочу всем сказать, что никому ничего не оставлю. Я потрачу все на благотворительность. А сейчас я невероятно здоров, — сказал 59-летний Марадона на видео в инстаграме. (sport24.ru)

| 2019-11-06T22:24:32+00:00 6 ноября 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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