Мануэль Нойер: Мы понимаем и принимаем решение Месута Озила

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Месута Озила завершить выступление за национальную команду. Ранее Озил, которого критиковали за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обвинил руководство Немецкого футбольного союза в расизме.

«Если бы Озил и все игроки выступили удачно на чемпионате мира, мы бы сейчас все это не обсуждали. Озил принял такое решение, это его решение. У каждого из нас бывают собственные причины для таких вещей. Мы понимаем и принимаем решение Месута.

И раньше игроки завершали карьеры в сборных после неудач на чемпионатах Европы и мира», — заявил Нойер DailyMail.

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| 2018-08-03T14:56:05+00:00 3 августа 2018, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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