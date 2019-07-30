Маневры Авакова: прощай, кресло главы МВД?

В Украине, несмотря на завершившиеся внеочередные парламентские выборы, внутриполитическая жизнь бурлит. Ведь совсем скоро будут объявлены имена тех, кто будет в дальнейшем спикером и вице-спикером Верховной Рады, главой ГПУ и МВД. И если касательно должности Генпрокурора все относительно прогнозируемо, все эксперты в один голос пророчат уход Юрия Луценко, то Арсен Аваков отчаянно цепляется за кресло главного полицейского.

Совсем еще недавно казалось, что у Арсена Борисовича нет необходимости беспокоиться о своем будущем. Ведь сам олигарх Игорь Коломойский, о большом влиянии которого на действующего президента Украины Владимира Зеленского говорится очень много, похвалил Авакова и назвал его одним из самых эффективных министров.

Муссировались разговоры о том, что со стороны новой власти ему было обещано сохранение поста главы МВД. Более того, запускалась даже информация о возможном его назначении премьер-министром Украины. Но, сейчас на эту тему можно рассуждать только в рамках политического анекдота. Во многом все изменили триумфальные для партии «Слуга народа» итоги выборов в ВР.

И вот, глава партии «Слуга народа» (СН) Дмитрий Разумков в интервью изданию «РБК – Украина» заявил, что никаких предварительных договоренностей о сохранении за Аваковым кресла министра у команды Зе нет. А член первой пятерки «Слуги народа» Давид Арахамия заявил в ночь после выборов Рады о надежде, что Аваков не останется на посту главы МВД.

Украинские СМИ пишут, что у Авакова начался серьезный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, после чего и стало понятно, что Арсен Борисович на своем посту не удержится Хотя, надо признать, он очень старается. Например, Аваков вовсю отвешивает комплименты Зеленскому, предлагает его поддержать, попутно поливая грязью предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Формально, правда, начал не он. Это Петр Порошенко, в интервью «Украинской правде», комментируя итоги последних президентских выборов, заявил: «Была работа против нас полиции». Ответ был очень жестким, даже хамским по форме, что, впрочем, привычно для Авакова. Тем более, в его нынешнем состоянии.

«В интервью «УП» Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает!»,- заявил глава МВД.

Но на этом он не остановился. «И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных – нет иного выхода, как желать успеха Зе! И помогать ему! От простого человека до олигарха. Это прямые жизненные интересы каждого из нас», -подчеркнул Аваков. И это доказательство того, что он все еще тешит себя надеждой сохранить за собой кресло главы МВД. При этом, он готовит и «запасной аэродром».

По информации издания «Страна», Арсен Аваков, который после заката партии «Народный фронт» (НФ) ищет политическую точку опоры, создает группу из новых депутатов ВР, прошедших в парламент по мажоритарке. Указывается, что есть и предварительное название у группы депутатов Авакова – «Порядок». В нее войдут, по его прикидкам, более 25 человек. Таким образом, он пытается продлить свой политический век, если не удастся удержаться в кресле главы МВД Украины. Которое, замечу, давно уже превращено в «маленькую Армению», ибо в заместителях у Авакова ходят именно лица армянской национальности.