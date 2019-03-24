«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за 18-летнего футболиста сборной Англии

Полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

В услугах 18-летнего игрока уже заинтересованы два представителя чемпионата Германии — дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Последние готовы летом предложить за игрока 30 миллионов фунтов. Контракт Хадсон-Одои с лондонским клубом истекает в 2020 году.

22 марта хавбек дебютировал в сборной Англии в матче против Чехии. Англичане разгромно обыграли соперников со счетом 5:0. Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной (без учета товарищеских встреч).

В нынешнем сезоне полузащитник шесть раз выходил на поле в матчах за «Челси» в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

| 2019-03-24T17:07:47+00:00 24 марта 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss