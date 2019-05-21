«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока «Бенфика» 120 миллионов

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Бенфикой» по поводу трансфера форварда Жоау Фелиша. Английский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 120 миллионов евро.

«Бенфика» согласовала новый контракт с нападающим, который является трансферной целью целого ряда европейских топ-клубов

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 24 матчах португальской Примейры, в которых отметился 13 голами. Была информация, что в контракте Фелиша прописаны отступные в размере 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до 200 млн.

| 2019-05-21T14:39:23+00:00 21 мая 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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