«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока «Бенфика» 120 миллионов

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Бенфикой» по поводу трансфера форварда Жоау Фелиша. Английский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 120 миллионов евро.

«Бенфика» согласовала новый контракт с нападающим, который является трансферной целью целого ряда европейских топ-клубов

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 24 матчах португальской Примейры, в которых отметился 13 голами. Была информация, что в контракте Фелиша прописаны отступные в размере 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до 200 млн.