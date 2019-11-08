«Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Партизан»

Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 обыграл сербский «Партизан» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33) и Маркус Рэшфорд (49). Английский клуб не проиграл ни одного из четырех матчей в группе L, одержав три победы и один раз сыграв вничью, и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы, который прошел ранее в четверг, голландский АЗ разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 5:0.

В турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, второе место занимает АЗ (8), третье — «Партизан» (4), замыкает таблицу «Астана» (0). В следующем туре английская команда в гостях сыграет с «Астаной», а АЗ примет на своем поле «Партизан». Все матчи пятого тура пройдут 28 ноября.(ТАСС)