«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро.

CIES Football Observatory на своём сайте опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.

По подсчётам организации, больше всего средств в комплектование состава вложил «Манчестер Сити». «Горожане» потратили на своих нынешних футболистов 1 млрд 14 млн евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в 1 млрд евро. Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав 913 млн евро. Замыкает тройку мадридский «Реал» (902 млн евро).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1014 млн евро

2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 913 млн евро

3. «Реал» (Испания) – 902 млн евро

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 751 млн евро

5. «Ювентус» (Италия) – 719 млн евро

6. «Барселона» (Испания) – 697 млн евро

7. «Ливерпуль» (Англия) – 639 млн евро

8. «Челси» (Англия) – 561 млн евро

9. «Атлетико» (Испания) – 550 млн евро

10. «Арсенал» (Англия) – 498 млн евро.