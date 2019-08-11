«Манчестер» разгромил «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси».

Встреча, прошедшая в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 18-й минуте забил Маркус Рашфорд, четко реализовавший пенальти. На 65-й минуте гол на свой счет записал Антони Марсьяль, а еще через две минуты счет до крупного довел Рашфорд. Довершил разгром «аристократов» Даниэль Джеймс. Две результативные передачи на свой счет записал Поль Погба.

Во втором туре «Манчестер Юнайтед» 19 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Челси» на день раньше дома встретится с «Лестером».

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