Манафорта приговорили к 73 месяцам тюремного заключения

Федеральный суд в Вашингтоне в среду приговорил бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 73 месяцам лишения свободы по двум обвинениям в заговоре, связанным с его лоббитстской деятельностью в Украине, сообщает Голос Америки. Манафорт ранее признал свою вину по этим обвинениям.

Судья Эми Берман Джексон постановила, что 30 месяцев из этого срока Манафорт будет отбывать одновременно с ранее вынесенным приговором: на прошлой неделе федеральный судья в Вирджинии приговорил Манафорта к 47 месяцам лишения свободы за мошенничество в налоговой и банковской сферах. Этот приговор сочли неожиданно мягким.

Судебный процесс по делу Манафорта ведется в рамках расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, однако обвинения в адрес Манафорта связаныне с его работой в предвыборном штабе Трампа, а с лоббированием интересов пророссийской политической партии в Украине.