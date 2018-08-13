Мамедъяров удачно выступает в США

В Сент-Луисе (США) проходит турнир серии «GrandChessTour», в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Во второй день турнира Мамедъяров сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения), а потом разделил очки с Хикару Накамурой (США) и одолел Максима Вашье-Лаграва (Франция).

После шести туров Мамедъяров набрал 7 очков и занимает второе место. Лидирует Фабиано Каруана (США), который набрал 9 баллов.

Всего в соревновании принимают участие десять шахматистов. Следует отметить, что в рапиде ведется двойной подсчет очков.

45 просмотров