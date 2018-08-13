Мамедъяров удачно выступает в США

В Сент-Луисе (США) проходит турнир серии «GrandChessTour», в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Во второй день турнира Мамедъяров сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения), а потом разделил очки с Хикару Накамурой (США) и одолел Максима Вашье-Лаграва (Франция).

 После шести туров Мамедъяров набрал 7 очков и занимает второе место. Лидирует Фабиано Каруана (США), который набрал 9 баллов.

 Всего в соревновании принимают участие десять шахматистов. Следует отметить, что в рапиде ведется двойной подсчет очков.

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| 2018-08-13T18:25:47+00:00 13 августа 2018, 21:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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