Мамедъяров стал третьим в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) завершился третий турнир серии «GrandChessTour», в котором принимал участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. По итогам соревнования он занял третье место, набрав 21 очко.

Победу отпраздновал Хикару Накамура (США), набравший 22,5 очка. Вторым стал Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 21,5.

Став третьим, Мамедъяров улучшил свое положение в общем зачете серии «GrandChessTour». Он поднялся с восьмого на шестое место. В его активе 15 очков по итогам трех соревнований серии в Бельгии, Франции и США.

Лидирует Хикару Накамура (США), далее расположились Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин (Россия) и Уэсли Со (США).

Следует отметить, что четверка лучших по итогам общего зачета получит право сыграть в финальном турнире «GrandChessTour» в Лондоне. У Шаха еще есть возможность побороться за место в Топ-4 при условии удачной игры на Кубке Синкфилда, который начнется 18 августа в Сент-Луисе (США).

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