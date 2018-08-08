Мамедъяров снова против Карлсена

10-16 августа в Сент-Луисе (США) пройдет турнир по быстрым шахматам, где примет участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В Сент-Луисе также сыграют Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба — США), Александр Грищук, Сергей Карякин (оба — Россия), Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Леньер Домингес (Куба).

Многие любители шахмат уже сейчас предвкушают предстоящую партию Мамедъярова с Карлсеном, которого наш шахматист в прекрасном стиле обыграл на недавнем турнире в Биле. Эта победа позволила Шаху досрочно выиграть соревнование и прибавить к текущему рейтингу 16 пунктов.

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