Мамедъяров – пятый, Раджабов – 12-й

Международная Федерация шахмат опубликовала очередной мировой рейтинг, где азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сохранил за собой пятую строчку.

Его текущий рейтинг равен отметке в 2781 и Шахрияр на один балл опережает идущего следом Максима Вашье-Лаграва (Франция).

Что касается других наших шахматистов, то Теймур Раджабов по-прежнему на двенадцатой позиции (2759), а на 58-й расположился Аркадий Найдич (2682). Гадир Гусейнов идет на 97-м месте (2654).

В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде идет на 40-м месте (2436).