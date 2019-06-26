Мамедъяров против Карлсена и Каруаны в Grand Chess Tour

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начинает выступление в очередном сезоне коммерческой серии «Grand Chess Tour». Сегодня в Загребе возьмет старт второй турнир сезона, где участники сыграют в классические шахматы. А главным фаворитом розыгрыша является обладатель мировой короны Магнус Карлсен.

Второй год подряд Шахрияр сыграет в «Grand Chess Tour» в статусе полновесного участника. Минувший розыгрыш он завершил на седьмом месте в общем зачете, но теперь серия серьезно расширилась. В текущем цикле пройдет семь турниров серии с финалом в Лондоне, куда попадет четверка лучших по итогам общей классификации. В нынешнем сезоне каждый гроссмейстер сыграет в пяти стартах и отсчет своего выступления в «Grand Chess Tour» Мамедъяров начнет с Загреба.

Старт серии был дан в середине мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар), где шахматисты выявляли сильнейшего в рапиде и блице. Победу в Африке отпраздновал Магнус Карлсен, вышедший в лидеры зачета, а в ранге ближайших преследователей находятся Хикару Накамура и Максим Вашье-Лаграв. Все вышеназванные гроссмейстеры сыграют и в Загребе, а компанию им составят участники титульного матча разных лет Фабиано Каруана и Сергей Карякин, экс-чемпион мира Вишванатан Ананд, а также Динг Лирен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Левон Аронян и Уэсли Со.

Для Мамедъярова это будет четвертый серьезный старт в сезоне, который пока складывается для него не лучшим образом. Он сыграет в Хорватии на фоне неудачной игры на супертурнире в Ставангере, на котором занял предпоследнее место. Наш гроссмейстер неизменно теряет в рейтинге на последних соревнованиях, поэтому самое время начать демонстрировать привычную игру и результат.

Да, в Загребе это будет сделать крайне непросто, но круговой турнир по классическим шахматам располагает к тому, чтобы проверить в деле свои домашние заготовки и постараться поймать соперников на вариант. Главное – сократить количество неоправданных ошибок в партиях, чем Мамедъяров грешит в последнее время. Ну а поединки с Карлсеном, Каруаной, Карякиным и многими другими являются прекрасным вызовом.

Остается добавить, что призовой фонд турнира равен 325.000 долларов.