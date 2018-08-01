Мамедъяров присоединился к Раджабову в клубе Чигорина

Обыграв норвежца Магнуса Карлсена в рамках последнего тура супертурнира в Биле (Швейцария), азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вошел в символический клуб Михаила Чигорина.

Клуб объединяет шахматистов, обыгравших в рамках официальных турниров действующих чемпионов мира. Шах стал 110-м членом этого клуба и 13-м, кому удалось выиграть у Магнуса Карлсена.

Отметим, что в этот клуб также входит другой азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, ставший его членом в 2008 году, обыграв в Вейк-ан-Зее Вишванатана Ананда.

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| 2018-08-01T20:35:13+00:00 1 августа 2018, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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