Мамедъяров присоединился к Раджабову в клубе Чигорина

Обыграв норвежца Магнуса Карлсена в рамках последнего тура супертурнира в Биле (Швейцария), азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вошел в символический клуб Михаила Чигорина.

Клуб объединяет шахматистов, обыгравших в рамках официальных турниров действующих чемпионов мира. Шах стал 110-м членом этого клуба и 13-м, кому удалось выиграть у Магнуса Карлсена.

Отметим, что в этот клуб также входит другой азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, ставший его членом в 2008 году, обыграв в Вейк-ан-Зее Вишванатана Ананда.

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