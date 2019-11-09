Мамедъяров: Природный газ может сыграть роль «переходного топлива» в экономике стран ОЭС

«Мы должны оценить продолжительные усилия Организации экономического сотрудничества (ОЭС) для обеспечения устойчивой энергии и энергосреды в региональной повестке в соответствии с «ECO Vision 2025″ и Повестке ООН 2030».

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Эьмар Мамедъяров сказал во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр сказал, что это региональное внимание может открыть возможности сотрудничества на пространстве «ОЭС» в сфере восстанавливаемой энергии и эффективности: «Создание центра чистой энергии «ОЭС» может соответствовать этим критериям».

Э.Мамедъяров подчеркнул, что не стоит забывать про природный газ, потому что это чистое остаточное топливо, оно и может сыграть роль «переходного топлива» в экономиках стран в процессе перехода на более лучшие пути решения по энергосбережению.

| 2019-11-09T18:27:16+00:00 9 ноября 2019, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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