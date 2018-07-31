Мамедъяров остается 3-м в мире

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров остался на прежней позиции в рейтинге ФИДЕ. По состоянию на 1 августа наш гроссмейстер идет на третьем месте, имея в активе 2801 очко. Теймур Раджабов идет семнадцатым (2751), а Аркадий Найдич – тридцать вторым (2711). Рауф Мамедов обосновался на тридцать восьмой позиции (2708), Эльтадж Сафарли – шестьдесят четвертый (2676), тогда как Гадир Гусейнов – семьдесят пятый (2665).

Лидерство удерживает обладатель мировой короны Магнус Карлсен (2841), а вслед за ним обосновался претендент на корону Фабиано Каруана (2821).

21 просмотров